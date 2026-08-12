Súprava nožov pre RCX
Náhradné nože pre robotickú kosačku RCX zaisťujú kosenie trávy ostré ako britva. Nože je vhodné pravidelne vymieňať, aby sa zabezpečila trvalo vysoká účinnosť kosenia.
Nože robotickej kosačky by sa mali meniť každý jeden až dva mesiace, aby sa zaručilo efektívne kosenie a zdravý trávnik. Nože sú na oboch stranách plne nabrúsené a kalené, čo zaisťuje dlhšiu životnosť. Sada sa skladá z 12 náhradných nožov a 12 skrutiek, ktoré sa dajú ľahko vymeniť ručne, aby sa umožnila jednoduchá výmena noža.
Vlastnosti a výhody
Nože nabrúsené na oboch stranách
- Zabezpečujú rez ostrý ako žiletkou.
- Striedavo otáčaním kosačky v oboch smeroch sú nože vystavené namáhaniu na oboch stranách a zostávajú ostré dvakrát dlhšie.
Jednoduchá výmena
- Jednoduchá výmena nožov iba niekoľkými pohybmi rukou.
- Na výmenu noža potrebujete iba skrutkovač a pevné rukavice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|12
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|36 x 18 x 1