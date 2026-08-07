Súprava trysiek 055 k súpravám Inno / Easy 500 - 600 l/h

Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 500 - 600
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje