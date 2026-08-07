Súprava trysiek 060 k súprave Inno / Easy 600-700 l/h

Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 600 - 700
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1