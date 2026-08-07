Súprava trysiek 060 k súprave Inno / Easy 600-700 l/h
Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|600 - 700
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
Kompatibilné stroje
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus