Súprava trysiek 090 k súpravám Inno / Easy 700 - 1000 l/h

Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.

Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Hodí sa pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700 -1 000 l/h a stará sa o optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 700 - 1000
Pripájací závit M22 x 1,5