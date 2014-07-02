Súprava trysiek 090 k súpravám Inno / Easy 700 - 1000 l/h
Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.
Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Hodí sa pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700 -1 000 l/h a stará sa o optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|700 - 1000
|Pripájací závit
|M22 x 1,5