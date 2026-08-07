Súprava trysiek 110 k súpravám Inno / Easy 1000- 1300 l/h

Súprava trysiek 110 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inn-/Easy-Foam 1000-1 300 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.

Súprava trysiek 110 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Hodí sa pre súpravy Inno-/Easy-Foam 1000-1 300 l/h a stará sa o optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 1000 - 1300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje