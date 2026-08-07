Súprava trysiek 110 k súpravám Inno / Easy 1000- 1300 l/h
Súprava trysiek 110 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inn-/Easy-Foam 1000-1 300 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.
Súprava trysiek 110 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Hodí sa pre súpravy Inno-/Easy-Foam 1000-1 300 l/h a stará sa o optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|1000 - 1300
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
Kompatibilné stroje
- HDC Advanced
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Súprava Easy Foam
- Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku
- Súprava Inno Foam
- Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku