Súprava trysiek 110 k súpravám Inno / Easy 1000 - 1300 l/h
Súprava trysiek 110 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inn-/Easy-Foam 1000 -1 300 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.
Súprava trysiek 110 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Hodí sa pre súpravy Inno-/Easy-Foam 1000 -1 300 l/h a stará sa o optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|1000 - 1300
|Pripájací závit
|M22 x 1,5