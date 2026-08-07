Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035
Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher.
Špecifická súprava trysiek sa stará o optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Skladá sa z trysky na abrazívum a trysky na vodu. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek)
- Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic