Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 040
Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher.
Špecifická súprava trysiek sa stará o optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Skladá sa z trysky na abrazívum a trysky na vodu. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek)
- Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G