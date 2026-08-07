Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 045
Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Špecifická súprava trysiek sa stará o optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Skladá sa z trysky na abrazívum a trysky na vodu. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek)
- Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further