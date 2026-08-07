Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 050
Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením .
Špecifická súprava trysiek sa stará o optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Skladá sa z trysky na abrazívum a trysky na vodu. Iba v spojení s pieskovacím zariadením .
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Kompatibilné stroje
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek)
- Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G