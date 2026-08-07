Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 060

Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.

Špecifická súprava trysiek sa stará o optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Skladá sa z trysky na abrazívum a trysky na vodu. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 060 náhradný diel

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