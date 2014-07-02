Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 080
Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.
Špecifická súprava trysiek sa stará o optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Skladá sa z trysky na abrazívum a trysky na vodu. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Príslušenstvo
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 080 náhradný diel
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