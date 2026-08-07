Súprava trysky HD 500-700 l/h

Pre HD 500 - 700 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje