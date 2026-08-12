Súprava univerzálnych valcov - žlté
Dvojdielna sada valcov z mikrovlákna Pure!Roll® na šetrné čistenie a starostlivosť o všetky druhy podláh. Nepúšťa vlákna, je savá a odolná. Vhodná na pranie v práčke do 60 °C.
Dvojnásobná čistiaca sila: univerzálne valce pre podlahové čističe Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 a FC 8 umožňujú šetrné čistenie a starostlivosť o všetky podlahy – vrátane parkiet. Vysokokvalitné univerzálne valce nepúšťajú vlákna, sú savé a extrémne odolné. Veľmi udržateľné: valce Pure!Roll® sú vhodné na pranie v práčke do 60 °C.
Vlastnosti a výhody
Pure!Roll® s vysokokvalitným mikrovláknom
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Parkety s ochrannou vrstvou