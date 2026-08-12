Súprava univerzálnych valcov - žlté

Dvojdielna sada valcov z mikrovlákna Pure!Roll® na šetrné čistenie a starostlivosť o všetky druhy podláh. Nepúšťa vlákna, je savá a odolná. Vhodná na pranie v práčke do 60 °C.

Dvojnásobná čistiaca sila: univerzálne valce pre podlahové čističe Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 a FC 8 umožňujú šetrné čistenie a starostlivosť o všetky podlahy – vrátane parkiet. Vysokokvalitné univerzálne valce nepúšťajú vlákna, sú savé a extrémne odolné. Veľmi udržateľné: valce Pure!Roll® sú vhodné na pranie v práčke do 60 °C.

Vlastnosti a výhody
Pure!Roll® s vysokokvalitným mikrovláknom
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 300 x 60 x 60
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Parkety s ochrannou vrstvou