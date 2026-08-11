Súprava utierkok pre podlahovú hubicu EasyFix

Súprava vysokokvalitých univerzálnych utierok na čistenie podláh pre SC 1 Upright. Dokonalé výsledky čistenia a výmena utierky bez kontaktu s nečistotam vďaka systému suchého zipsu.

Sada 2 vysokoabsorpčných a odolných univerzálnych utierok na čistenie podláh EasyFix sa perfektne hodí k SC 1 Upright. Textilná tkanina so špeciálnou slučkovou štruktúrou zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienicky čisté výsledky čistenia v rohoch a okrajoch. Vďaka systému suchého zipsu je možné utierky na čistenie podláh ľahko a rýchlo pripevniť k podlahovej hubici EasyFix SC 1 Upright: jednoducho stlačte a máte hotovo. Počas práce zostáva utierka bezpečne umiestnená a nemôže skĺznuť. Po vyčistení je možné použitú utierku odstrániť bez kontaktu s nečistotami: stúpte nohou na pútko na utierke a vytiahnite podlahovú trysku nahor a preč od nej.

Vlastnosti a výhody
Súprava utierkok pre podlahovú hubicu EasyFix: Prvotriedne mikrovlákno
Prvotriedne mikrovlákno
Špeciálna slučková štruktúra utierky zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia na všetkých utesnených tvrdých povrchoch. Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Súprava utierkok pre podlahovú hubicu EasyFix: Pohodlný systém so suchým zipsom
Pohodlný systém so suchým zipsom
Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením. Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Súprava utierkok pre podlahovú hubicu EasyFix: Pútko na jednoduché odstránenie utierky
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor. Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 140 x 10
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky