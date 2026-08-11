Súprava utierkok pre podlahovú hubicu EasyFix
Súprava vysokokvalitých univerzálnych utierok na čistenie podláh pre SC 1 Upright. Dokonalé výsledky čistenia a výmena utierky bez kontaktu s nečistotam vďaka systému suchého zipsu.
Sada 2 vysokoabsorpčných a odolných univerzálnych utierok na čistenie podláh EasyFix sa perfektne hodí k SC 1 Upright. Textilná tkanina so špeciálnou slučkovou štruktúrou zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienicky čisté výsledky čistenia v rohoch a okrajoch. Vďaka systému suchého zipsu je možné utierky na čistenie podláh ľahko a rýchlo pripevniť k podlahovej hubici EasyFix SC 1 Upright: jednoducho stlačte a máte hotovo. Počas práce zostáva utierka bezpečne umiestnená a nemôže skĺznuť. Po vyčistení je možné použitú utierku odstrániť bez kontaktu s nečistotami: stúpte nohou na pútko na utierke a vytiahnite podlahovú trysku nahor a preč od nej.
Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovláknoŠpeciálna slučková štruktúra utierky zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia na všetkých utesnených tvrdých povrchoch. Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsomJednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením. Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierkyPri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor. Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 140 x 10
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky