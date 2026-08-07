Súprava utierok z mikrovlákna
Súprava utierok z mikrovlákna skladajúca sa z 1 utierky na podlahu a 1 návleku z kvalitného mikrovlákna na ručnú hubicu. Pre ešte lepšie zbieranie špiny.
Súprava utierok z mikrovlákna skladajúca sa z 1 utierky na podlahu a 1 návleku z kvalitného mikrovlákna na ručnú hubicu. Pre ešte lepšie zbieranie špiny. Utierka na podlahu sa dá upevniť na štandardnú podlahovú hubicu a aj na veľkú podlahovú hubicu parného čističa Kärcher. Návlek sa jednoducho navlečie na ručnú hubicu a môžete začať pracovať. Na efektívne čistenie podláh z PVC, linolea, dlažby a prírodného kameňa.
Vlastnosti a výhody
Utierka na podlahu z mikrovlákna
- Špina sa optimálne uvoľní a pozbiera pomocou utierky
- Možné prať v práčke pri 60 ℃
Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna
- Špina sa optimálne uvoľní a pozbiera pomocou utierky
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 125 x 45
Oblasti využitia
- Pracovné dosky v kuchyni
- Obkladačky
- Sprchovací kút / vaňa
- Varné dosky
- Digestory
- Chladnička (zvnútra aj zvonka)
- Tvrdé podlahy
- Kuchyne