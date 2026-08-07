Súprava utierok z mikrovlákna

Súprava utierok z mikrovlákna skladajúca sa z 1 utierky na podlahu a 1 návleku z kvalitného mikrovlákna na ručnú hubicu. Pre ešte lepšie zbieranie špiny.

Súprava utierok z mikrovlákna skladajúca sa z 1 utierky na podlahu a 1 návleku z kvalitného mikrovlákna na ručnú hubicu. Pre ešte lepšie zbieranie špiny. Utierka na podlahu sa dá upevniť na štandardnú podlahovú hubicu a aj na veľkú podlahovú hubicu parného čističa Kärcher. Návlek sa jednoducho navlečie na ručnú hubicu a môžete začať pracovať. Na efektívne čistenie podláh z PVC, linolea, dlažby a prírodného kameňa.

Vlastnosti a výhody
Utierka na podlahu z mikrovlákna
  • Špina sa optimálne uvoľní a pozbiera pomocou utierky
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃
Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna
  • Špina sa optimálne uvoľní a pozbiera pomocou utierky
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 125 x 45
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Obkladačky
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Varné dosky
  • Digestory
  • Chladnička (zvnútra aj zvonka)
  • Tvrdé podlahy
  • Kuchyne