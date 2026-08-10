Súprava utierok z mikrovlákna pre podlahovú hubicu EasyFix Mini, 2 kusy
Výmena utierky bez kontaktu so špinou: kvalitné utierky na podlahu z mikrovlákna EasyFix Mini. Vďaka suchému zipsu sa rýchlo pohodlne upevňujú na podlahovú hubicu parného čističa EasyFix Mini.
Súprava utierok z mikrovlákna na podlahu EasyFix Mini obsahuje 2 savé a pevné utierky na podlahu z kvalitného mikrovlákna pre podlahovú hubicu EasyFix Mini. Pre excelentné a hygienické výsledky čistenia na tvrdých podlahách – dokonca aj v kútoch a na hranách budú dokonale čisté. Vďaka suchému zipsu je možné utierku na podlahu z mikrovlákna jednoducho a rýchlo upevniť na podlahovú hubicu parného čističa: jednoducho utierku pritlačte na podlahovú hubicu EasyFix Mini a hotovo. Po čistení je možné utierku na podlahu z mikrovlákna bez kontaktu so špinou zložiť z podlahovej hubice EasyFix Mini: stačí jednoducho stúpiť na pútko utierky a podlahovú hubicu potiahnuť nahor.
Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché upevnenie utierky na podlahu pritlačením na podlahovú hubicu.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na utierke na podlahu
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|273 x 112 x 16
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)