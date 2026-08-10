Súprava utierok z mikrovlákna pre podlahovú hubicu EasyFix Mini, 2 kusy

Výmena utierky bez kontaktu so špinou: kvalitné utierky na podlahu z mikrovlákna EasyFix Mini. Vďaka suchému zipsu sa rýchlo pohodlne upevňujú na podlahovú hubicu parného čističa EasyFix Mini.

Súprava utierok z mikrovlákna na podlahu EasyFix Mini obsahuje 2 savé a pevné utierky na podlahu z kvalitného mikrovlákna pre podlahovú hubicu EasyFix Mini. Pre excelentné a hygienické výsledky čistenia na tvrdých podlahách – dokonca aj v kútoch a na hranách budú dokonale čisté. Vďaka suchému zipsu je možné utierku na podlahu z mikrovlákna jednoducho a rýchlo upevniť na podlahovú hubicu parného čističa: jednoducho utierku pritlačte na podlahovú hubicu EasyFix Mini a hotovo. Po čistení je možné utierku na podlahu z mikrovlákna bez kontaktu so špinou zložiť z podlahovej hubice EasyFix Mini: stačí jednoducho stúpiť na pútko utierky a podlahovú hubicu potiahnuť nahor.

Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché upevnenie utierky na podlahu pritlačením na podlahovú hubicu.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na utierke na podlahu
  • Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 273 x 112 x 16
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)