Súprava valcov na kameň
Hravé čistenie nechúlostivých podláh a špinavých škár: pomocou 2-dielnej súpravy valcov na kameň na nepoddajné znečistenie. Prateľné pri 60 °C. Súprava nie je vhodná na citlivé povrchy.
Dvojdielna sada valcov na kameň je perfektným nástrojom na dôkladné čistenie odolných tvrdých podláh, ako je kameň alebo keramika, hoci nie je vhodná na chúlostivé podlahy z prírodného kameňa, ako je mramor alebo terakota. Vhodná pre EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 a FC 8. Vďaka integrovaným štetinám sada valcov na kameň bez námahy odstraňuje odolné nečistoty a rozžiari aj štrbiny a nerovné povrchy. Valce Pure!Roll® sú vhodné na pranie v práčke do 60 °C.
Vlastnosti a výhody
Pure!Roll® s vysokokvalitnou tkaninou
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre perfektné výsledky čistenia.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Integrované štetiny
- Na ľahké odstránenie odolných nečistôt.
- Dokonca aj škáry a nerovné podlahy opäť zažiaria čistotou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Odolné tvrdé podlahy (napr. kameň, keramika), nevhodné pre chúlostivé podlahy z prírodného kameňa (napr. mramor, terakota)
- Nepoddajné nečistoty na odolných tvrdých podlahách
- Čistenie škár odolných tvrdých podláh