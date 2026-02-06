Tepovacia hubica 2 v 1 XXL pre SE 3 Compact
Tepovacia hubica XXL 2 v 1 čistí stredne veľké koberce a väčšie čalúnenie ľahko a dvakrát rýchlejšie ako bežná tepovacia hubica na čalúnenie.
Inovatívna tepovacia hubica Kärcher 2 v 1 XXL v kombinácii s predlžovacími trubicami umožňuje používateľom udržiavať uvoľnené a vzpriamené držanie tela pri čistení stredne veľkých kobercov. Hubica, ktorá sa používa na samotnej rukoväti, dokáže vyčistiť väčší textilný nábytok, stoličky a mnoho ďalších textilných povrchov dvakrát rýchlejšie ako bežná hubica na odsávanie čalúnenia. Vďaka tomu je XXL tepovacia hubica ideálnym doplnkom na jednoduché čistenie kobercov a textilných povrchov s hĺbkou vlákien v krátkom čase. Vhodné pre tepovač-extraktor Kärcher SE 3 Compact.
Vlastnosti a výhody
Vhodné pre tepovač-extraktor Kärcher SE 3 Compact
Extra široká hubica
- Čistí väčší mäkký nábytok a koberce dvakrát rýchlejšie ako bežná tepovacia hubica na čalúnenie.
- Pre ideálne výsledky čistenia v krátkom čase.
Funkcia nástreku a extrakcie
- Na dôkladné čistenie všetkých druhov kobercov, textilu a čalúneného nábytku až po vlákno.
Priezor
- Umožňuje nepretržité riadenie procesu čistenia počas práce.
Osvedčená technológia tepovani a extrakcie Kärcher
- Pre optimálne výsledky čistenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnenie