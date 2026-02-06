Tepovacia hubica 2 v 1 XXL pre SE 3 Compact

Tepovacia hubica XXL 2 v 1 čistí stredne veľké koberce a väčšie čalúnenie ľahko a dvakrát rýchlejšie ako bežná tepovacia hubica na čalúnenie.

Inovatívna tepovacia hubica Kärcher 2 v 1 XXL v kombinácii s predlžovacími trubicami umožňuje používateľom udržiavať uvoľnené a vzpriamené držanie tela pri čistení stredne veľkých kobercov. Hubica, ktorá sa používa na samotnej rukoväti, dokáže vyčistiť väčší textilný nábytok, stoličky a mnoho ďalších textilných povrchov dvakrát rýchlejšie ako bežná hubica na odsávanie čalúnenia. Vďaka tomu je XXL tepovacia hubica ideálnym doplnkom na jednoduché čistenie kobercov a textilných povrchov s hĺbkou vlákien v krátkom čase. Vhodné pre tepovač-extraktor Kärcher SE 3 Compact.

Vlastnosti a výhody
Vhodné pre tepovač-extraktor Kärcher SE 3 Compact
Extra široká hubica
  • Čistí väčší mäkký nábytok a koberce dvakrát rýchlejšie ako bežná tepovacia hubica na čalúnenie.
  • Pre ideálne výsledky čistenia v krátkom čase.
Funkcia nástreku a extrakcie
  • Na dôkladné čistenie všetkých druhov kobercov, textilu a čalúneného nábytku až po vlákno.
Priezor
  • Umožňuje nepretržité riadenie procesu čistenia počas práce.
Osvedčená technológia tepovani a extrakcie Kärcher
  • Pre optimálne výsledky čistenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Oblasti využitia
  • Koberce
  • Čalúnenie