TL nízkotlakový adaptér

TL nízkotlakový adaptér skladajúci sa z guľového ventilu pre montáž na teleskopické tyče bez použitia náradia. Hodí sa špeciálne na použitie s rotujúcimi vysokotlakovými kefami.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Pripájací závit M 22
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9

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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na čistenie fasád a solárnych panelov