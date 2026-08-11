Trojitá tryska 028 iba ako náhrada, 028
Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čist. prostriedku. Prípojka M 18x1,5.
Ručne prepínateľná trojitá tryska. Robustná, s dlhou životnosťou a odolná voči zaneseniu nečistotami. Pohodlné prestavovanie prúdu medzi vysokotlakovým bodovým prúdom (0°), vysokotlakovým plochým prúdom (25°) a nízkotlakovým plochým prúdom (40°). Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M 18 x 1,5.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Veľkosť trysky ( )
|28
|Teplota (°C)
|max. 80
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
Trojitá tryska 028 iba ako náhrada, 028 náhradný diel
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