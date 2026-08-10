Trojitá tryska, 034
Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.
Ručne prepínateľná trojitá tryska. Robustná, s dlhou životnosťou. Pohodlné prestavovanie prúdu medzi vysokotlakovým bodovým prúdom (0°), vysokotlakovým plochým prúdom (25°) a nízkotlakovým plochým prúdom (40°). Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Veľkosť trysky ( )
|34
|Teplota (°C)
|max. 80
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3