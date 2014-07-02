Trojitá tryska, 040

Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M 18x1,5.

Ručne prepínateľná trojitá tryska. Robustná, s dlhou životnosťou. Pohodlné prestavovanie prúdu medzi vysokotlakovým bodovým prúdom (0°), vysokotlakovým plochým prúdom (25°) a nízkotlakovým plochým prúdom (40°). Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M 18 x 1,5.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Veľkosť trysky ( ) 40
Teplota (°C) max. 80
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Kompatibilné stroje
Trojitá tryska, 040 náhradný diel

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