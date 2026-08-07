Trojitá tryska, 050

Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.

Ručne prepínateľná trojitá tryska. Robustná, s dlhou životnosťou. Pohodlné prestavovanie prúdu medzi vysokotlakovým bodovým prúdom (0°), vysokotlakovým plochým prúdom (25°) a nízkotlakovým plochým prúdom (40°). Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Veľkosť trysky ( ) 50
Teplota (°C) max. 80
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3