Trojitá tryska, 050
Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.
Ručne prepínateľná trojitá tryska. Robustná, s dlhou životnosťou. Pohodlné prestavovanie prúdu medzi vysokotlakovým bodovým prúdom (0°), vysokotlakovým plochým prúdom (25°) a nízkotlakovým plochým prúdom (40°). Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Veľkosť trysky ( )
|50
|Teplota (°C)
|max. 80
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
Kompatibilné stroje
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic