Trojitá tryska, 050

Rýchle a pohodlné prestavovanie prúdu otočením trysky. Môžete si vybrať medzi vysokotlakovým bodovým, plochým prúdom a nízkotlakovým plochým prúdom. Prípojka M18 x 1,5.

Rýchle a pohodlné prestavovanie prúdu otočením trysky. Môžete si vybrať medzi vysokotlakovým bodovým prúdom, vysokotlakovým plochým prúdom (25°) a nízkotlakovým plochým prúdom (40°). Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M18 x 1,5.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 50
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Kompatibilné stroje
Trojitá tryska, 050 náhradný diel

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