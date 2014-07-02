Trojitá tryska, 050
Rýchle a pohodlné prestavovanie prúdu otočením trysky. Môžete si vybrať medzi vysokotlakovým bodovým, plochým prúdom a nízkotlakovým plochým prúdom. Prípojka M18 x 1,5.
Rýchle a pohodlné prestavovanie prúdu otočením trysky. Môžete si vybrať medzi vysokotlakovým bodovým prúdom, vysokotlakovým plochým prúdom (25°) a nízkotlakovým plochým prúdom (40°). Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M18 x 1,5.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|50
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
Trojitá tryska, 050 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher