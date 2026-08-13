Trojitá tryska, 055

Prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M 18x1,5.

Praktická trojitá tryska s rôznymi tryskami navrhnutá pre rýchlu a jednoduchú výmenu otáčaním trysky. K dispozícii sú nasledujúce trysky: vysokotlakový prúd ceruzky, vysokotlakový prúd ventilátora (25 °) a nízkotlakový prúd ventilátora (40 °, nutné ručné nastavenie). Pre vysokotlakové čističe so vstrekovačmi, nízkotlakový prúd ventilátora na odstránenie a aplikáciu čistiaceho prostriedku. Konektor: M18 x 1,5.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 55
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Trojitá tryska, 055 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher