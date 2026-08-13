Trojitá tryska, 055
Prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M 18x1,5.
Praktická trojitá tryska s rôznymi tryskami navrhnutá pre rýchlu a jednoduchú výmenu otáčaním trysky. K dispozícii sú nasledujúce trysky: vysokotlakový prúd ceruzky, vysokotlakový prúd ventilátora (25 °) a nízkotlakový prúd ventilátora (40 °, nutné ručné nastavenie). Pre vysokotlakové čističe so vstrekovačmi, nízkotlakový prúd ventilátora na odstránenie a aplikáciu čistiaceho prostriedku. Konektor: M18 x 1,5.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|55
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Trojitá tryska, 055 náhradný diel
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