Tryska na čistenie potrubí
Tryska na čistenie potrubí, odtokov a zvodov a na účinné odstránenie upchatia. S prípojkou R1/8" na montáž na hadicu na čistenie potrubia.
Tryska na ekologické čistenie potrubí, odtokov a zvodov. Veľmi efektívne uvoľňuje a odstraňuje blokády. Štyri otvory trysky smerujúce dozadu zaisťujú silný pohon a ťahajú hadicu cez potrubie. Tvar trysiek je optimalizovaný tak, aby v mieste, kde sa pripájajú k vysokotlakovej hadici, neboli žiadne hrebene. Tým sa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí. Vhodné na montáž na súpravy na čistenie potrubí PC 20, PC 15 a PC 7.5 a na použitie so všetkými tlakovými čističmi Kärcher tried K 2 až K 7.
Vlastnosti a výhody
Štyri dozadu nasmerované vysokotlakové prúdyHadica je automaticky tlačená dopredu v potrubí tlakom vody.
Optimalizovaný tvar tryskyPripojenie k hadici bez hrebeňa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí.
Intenzívne čistenie vysokým tlakomVýkonný a účinný pri uvoľňovaní upchatia z potrubí.
Vyrobené z odolnej mosadze
- Dlhá životnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|18 x 14 x 14
Oblasti využitia
- Potrubie
- Zvody
- Kanalizácie