Tryska na čistenie potrubí

Tryska na čistenie potrubí, odtokov a zvodov a na účinné odstránenie upchatia. S prípojkou R1/8" na montáž na hadicu na čistenie potrubia.

Tryska na ekologické čistenie potrubí, odtokov a zvodov. Veľmi efektívne uvoľňuje a odstraňuje blokády. Štyri otvory trysky smerujúce dozadu zaisťujú silný pohon a ťahajú hadicu cez potrubie. Tvar trysiek je optimalizovaný tak, aby v mieste, kde sa pripájajú k vysokotlakovej hadici, neboli žiadne hrebene. Tým sa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí. Vhodné na montáž na súpravy na čistenie potrubí PC 20, PC 15 a PC 7.5 a na použitie so všetkými tlakovými čističmi Kärcher tried K 2 až K 7.

Vlastnosti a výhody
Tryska na čistenie potrubí: Štyri dozadu nasmerované vysokotlakové prúdy
Štyri dozadu nasmerované vysokotlakové prúdy
Hadica je automaticky tlačená dopredu v potrubí tlakom vody.
Tryska na čistenie potrubí: Optimalizovaný tvar trysky
Optimalizovaný tvar trysky
Pripojenie k hadici bez hrebeňa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí.
Tryska na čistenie potrubí: Intenzívne čistenie vysokým tlakom
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
Výkonný a účinný pri uvoľňovaní upchatia z potrubí.
Vyrobené z odolnej mosadze
  • Dlhá životnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Rozmery (d x š x v) (mm) 18 x 14 x 14
Oblasti využitia
  • Potrubie
  • Zvody
  • Kanalizácie