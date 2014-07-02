Tryska na čistenie potrubia 050

Tryska na čistenie potrubí s vnútorným závitom. Rôzne smery striekania. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. (Pripojenie R 1/8 ", 3 x 30 ° dozadu, priemer 30 mm.)

Tryska na čistenie rúr s vnútorným závitom, priemer 30 mm. Tryska má rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Tri trysky sú naklonené dozadu pod uhlom 30 °, aby sa dýza a hadica mohli voľne pohybovať potrubím. Tryska na čistenie potrubí s prípojkou R 1/8 "na pripojenie k hadici na čistenie potrubí.

Vlastnosti a výhody
Tri dozadu nasmerované prúdy sa postarajú o optimálny pohyb dopredu
  • Tryska a hadica na čistenie potrubia sa automaticky posúvajú do potrubia.
Prípojka: 1/8"
  • Sú kompatibilné s hadicami na čistenie potrubia.
Vonkajší priemer: 30 mm
  • Vhodné pre potrubia s vnútorným priemerom od 40 mm.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 30
Veľkosť trysky ( ) 50
Závit R 1/8"
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje