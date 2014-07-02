Tryska na čistenie potrubia 070

Tryska na čistenie rúr 30 mm s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.

Tryska na čistenie rúr s vnútorným závitom, priemer 30 mm. Tryska má rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Tri trysky sú naklonené dozadu pod uhlom 30 °, aby sa dýza a hadica mohli voľne pohybovať potrubím. Tryska na čistenie potrubí s prípojkou R 1/8 "na pripojenie k hadici na čistenie potrubí.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 30
Veľkosť trysky ( ) 70
Závit R 1/8"
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje