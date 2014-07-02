Tryska na vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.

Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.

Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje