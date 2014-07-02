Tryska na vysoký tlak pre stroje viac ako 1100 l/h
Vysoký tlak pre stroje od 1100 l/h.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)
- Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St