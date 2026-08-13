Tryska s dlhým okrúhlym lúčom, 4 mm

Výkonná tryska s dlhým okrúhlym prúdom. Pre abrazívne aplikácie: odstraňovanie odolných inkrustácií, farieb, oleja alebo sadzí. So systémom rýchlej výmeny.

Trysku čističa suchým ľadom s dlhým okrúhlym lúčom možno použiť na efektívne čistenie komponentov, vstrekovacích foriem alebo robotických kosačiek na trávu. Vyrobená je z robustnej nehrdzavejúcej ocele a hliníka, je ideálna pre abrazívne a detailné aplikácie a bez námahy odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty a inkrustácie spôsobené olejmi, mastnotami, mazivami a sadzami. Vďaka integrovanému systému rýchlej výmeny sa dá s hubicou rýchlo a pohodlne manipulovať.

Vlastnosti a výhody
Dlhý, abrazívny prúdový obrys
  • Vysoký výkon má za následok tiež ľahké odstránenie extrémne odolných usadenín.
  • Veľmi nízka spotreba stlačeného vzduchu a CO2.
Systém rýchlej výmeny
  • Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Robustný dizajn s dlhou životnosťou
  • Vysoko kvalitné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 237 x 22 x 22
Oblasti využitia
  • Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
  • Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch
  • Na odstraňovanie farby zo strojových komponentov.
  • Na čistenie záhradného náradia a robotických kosačiek na trávu