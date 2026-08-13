Tryska s dlhým okrúhlym lúčom, 4 mm
Výkonná tryska s dlhým okrúhlym prúdom. Pre abrazívne aplikácie: odstraňovanie odolných inkrustácií, farieb, oleja alebo sadzí. So systémom rýchlej výmeny.
Trysku čističa suchým ľadom s dlhým okrúhlym lúčom možno použiť na efektívne čistenie komponentov, vstrekovacích foriem alebo robotických kosačiek na trávu. Vyrobená je z robustnej nehrdzavejúcej ocele a hliníka, je ideálna pre abrazívne a detailné aplikácie a bez námahy odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty a inkrustácie spôsobené olejmi, mastnotami, mazivami a sadzami. Vďaka integrovanému systému rýchlej výmeny sa dá s hubicou rýchlo a pohodlne manipulovať.
Vlastnosti a výhody
Dlhý, abrazívny prúdový obrys
- Vysoký výkon má za následok tiež ľahké odstránenie extrémne odolných usadenín.
- Veľmi nízka spotreba stlačeného vzduchu a CO2.
Systém rýchlej výmeny
- Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Robustný dizajn s dlhou životnosťou
- Vysoko kvalitné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|237 x 22 x 22
Oblasti využitia
- Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch
- Na odstraňovanie farby zo strojových komponentov.
- Na čistenie záhradného náradia a robotických kosačiek na trávu