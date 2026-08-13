Tryska s dlhým plochým prúdom, 5 mm

Dlhá robustná tryska s plochým prúdom na použitie s čističmi suchého ľadu od Kärcher, ktorá sa dá otáčať priamo v pištoli. Obsahuje systém rýchlej výmeny, vhodný pre abrazívne aplikácie.

Tryska Kärcher s dlhým plochým lúčom je ideálna na abrazívne aplikácie pri čistení komponentov suchým ľadom, vstrekovacích foriem alebo dokonca robotických kosačiek na trávu. Ľahko odstraňuje odolné inkrusty, ale aj farby, oleje a mazivá či sadze. Tryska vyrobená z hliníka a nehrdzavejúcej ocele je veľmi robustná a dá sa otáčať v spúšti pištole. Vďaka inteligentnému systému rýchlej výmeny je manipulácia s tryskou s plochým prúdom mimoriadne jednoduchá a pohodlná.

Vlastnosti a výhody
Dlhý, abrazívny prúdový obrys
  • Vysoký výkon má za následok tiež ľahké odstránenie extrémne odolných usadenín.
Systém rýchlej výmeny
  • Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Robustný dizajn s dlhou životnosťou
  • Vysoko kvalitné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 252 x 40 x 22
Oblasti využitia
  • Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
  • Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
  • Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch
  • Na odstraňovanie farby zo strojových komponentov.
  • Na čistenie záhradného náradia a robotických kosačiek na trávu