Tryska s dlhým plochým prúdom, 5 mm
Dlhá robustná tryska s plochým prúdom na použitie s čističmi suchého ľadu od Kärcher, ktorá sa dá otáčať priamo v pištoli. Obsahuje systém rýchlej výmeny, vhodný pre abrazívne aplikácie.
Tryska Kärcher s dlhým plochým lúčom je ideálna na abrazívne aplikácie pri čistení komponentov suchým ľadom, vstrekovacích foriem alebo dokonca robotických kosačiek na trávu. Ľahko odstraňuje odolné inkrusty, ale aj farby, oleje a mazivá či sadze. Tryska vyrobená z hliníka a nehrdzavejúcej ocele je veľmi robustná a dá sa otáčať v spúšti pištole. Vďaka inteligentnému systému rýchlej výmeny je manipulácia s tryskou s plochým prúdom mimoriadne jednoduchá a pohodlná.
Vlastnosti a výhody
Dlhý, abrazívny prúdový obrys
- Vysoký výkon má za následok tiež ľahké odstránenie extrémne odolných usadenín.
Systém rýchlej výmeny
- Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Robustný dizajn s dlhou životnosťou
- Vysoko kvalitné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|252 x 40 x 22
Oblasti využitia
- Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
- Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch
- Na odstraňovanie farby zo strojových komponentov.
- Na čistenie záhradného náradia a robotických kosačiek na trávu