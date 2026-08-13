Tryska s plochým prúdom dlhá Advanced, priemer 4mm
Dlhá, robustná, otočná tryska s plochým prúdom na použitie s čističmi suchého ľadu od Kärcher. Má systém rýchlej výmeny a je tiež obzvlášť vhodná pre abrazívne aplikácie.
Tryska Kärcher s dlhým plochým prúdom je ideálna na abrazívne aplikácie pri čistení komponentov suchým ľadom, vstrekovacích foriem alebo dokonca robotických kosačiek na trávu. To znamená, že odolné inkrustácie, farby, oleje, mazivá a sadze sa dajú ľahko odstrániť. Tryska s plochým prúdom je vyrobená z robustného hliníka a nehrdzavejúcej ocele, možno ju otáčať priamo v pištoli a vďaka inteligentnému systému rýchlej výmeny sa s ňou mimoriadne ľahko manipuluje.
Vlastnosti a výhody
Dlhý, abrazívny prúdový obrys
- Vysoký výkon má za následok tiež ľahké odstránenie extrémne odolných usadenín.
Systém rýchlej výmeny
- Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Robustný dizajn s dlhou životnosťou
- Vysoko kvalitné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
Oblasti využitia
- Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
- Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch
- Na odstraňovanie farby zo strojových komponentov.
- Na čistenie záhradného náradia a robotických kosačiek na trávu