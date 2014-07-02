Trysky s viacerými možnosťami prestavenia

Kärcher Trojité trysky

Trojité trysky

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Kärcher Trojitá tryska, bezdotyková (bezdotykové prepínanie)

Trojitá tryska, bezdotyková (bezdotykové prepínanie)

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Kärcher Zahnutá Vario tryska 0°-90°

Zahnutá Vario tryska 0°-90°

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