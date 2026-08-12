Turbo hubica na podlahy DN 35/32, 270 mm

Plastová TURBO podlahová hubica s priemerom DN 35/32 na čistenie textilných a tvrdých podláh. S praktickým parkovacím hákom a redukciou DN 35/32, šírka 270 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer (mm) 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Šírka (mm) 270
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Kompatibilné stroje