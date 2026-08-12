Turbo hubica na podlahy DN 35/32, 270 mm
Plastová TURBO podlahová hubica s priemerom DN 35/32 na čistenie textilných a tvrdých podláh. S praktickým parkovacím hákom a redukciou DN 35/32, šírka 270 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Šírka (mm)
|270
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
Kompatibilné stroje
- BV 5/1 Bp
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp Pack
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te H
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 55/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 75/1 Tact Me Te H
- NT 25/1 Ap
- NT 35/1 Ap
- NT 35/1 Ap Te
- NT 35/1 Tact