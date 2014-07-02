Turbo sacia hubica

Vzduchom poháňaná sacia hubica. Optimálna na vysávanie kobercov s vysokým vlasom a na vysávanie zvieracích chlpov. Na obzvlášť intenzívne, dôkladné a hygienické čistenie.

Vzduchom poháňaná sacia hubica. Optimálna na vysávanie kobercov s vysokým vlasom a na vysávanie psích, mačacích a iných chlpov. Turbo sacia hubica je poháňaná prúdom vzduchu z vysávača. Čistiaci výkon sa výrazne zlepšuje mechanickou podporou rotujúcej kefy. Špina usadená hlboko vo vláknach sa zvíri a spoľahlivo odsaje. Na obzvlášť intenzívne, dôkladné a hygienické čistenie. Hodí sa pre vysávače VC 2, VC 3, VC 3 a DS 6.

Vlastnosti a výhody
Čistiaca kefa poháňaná prúdom vzduchu
  • Čistiaca kefa zvíri aj prach usadený hlboko v koberci a dôkladne ho odsaje.
  • Veľmi dobré odstraňovanie zvieracích chlpov
  • Veľmi dobré odstraňovanie nečistôt aj z kobercov s dlhým vlasom.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 280 x 250 x 92
Oblasti využitia
  • Koberce
  • Kobercová krytina