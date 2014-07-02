Turbo sacia hubica
Vzduchom poháňaná sacia hubica. Optimálna na vysávanie kobercov s vysokým vlasom a na vysávanie psích, mačacích a iných chlpov. Turbo sacia hubica je poháňaná prúdom vzduchu z vysávača. Čistiaci výkon sa výrazne zlepšuje mechanickou podporou rotujúcej kefy. Špina usadená hlboko vo vláknach sa zvíri a spoľahlivo odsaje. Na obzvlášť intenzívne, dôkladné a hygienické čistenie. Hodí sa pre vysávače VC 2, VC 3, VC 3 a DS 6.
Vlastnosti a výhody
Čistiaca kefa poháňaná prúdom vzduchu
- Čistiaca kefa zvíri aj prach usadený hlboko v koberci a dôkladne ho odsaje.
- Veľmi dobré odstraňovanie zvieracích chlpov
- Veľmi dobré odstraňovanie nečistôt aj z kobercov s dlhým vlasom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|280 x 250 x 92
Oblasti využitia
- Koberce
- Kobercová krytina