, Tvrdá, Zelená, 400 mm
Valcová kefa, tvrdá, zelená. Dĺžka: 400 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na silne znečistené podlahy a na základné čistenie. Štetiny: Polyamid s karbidom kremičitým, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.
Valcová kefa (tvrdá, zelená) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom má dĺžku 400 mm. Odporúča sa na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Vhodná iba na necitlivé podlahy. Štetiny: Polyamid s karbidom kremičitým, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Zelená
|Dĺžka (mm)
|400
|Stupeň tvrdosti
|Tvrdá
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1