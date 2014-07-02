, Tvrdá, Zelená, 400 mm

Valcová kefa, tvrdá, zelená. Dĺžka: 400 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na silne znečistené podlahy a na základné čistenie. Štetiny: Polyamid s karbidom kremičitým, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.

Valcová kefa (tvrdá, zelená) s neopotrebiteľným hviezdicovým unášačom má dĺžku 400 mm. Odporúča sa na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Vhodná iba na necitlivé podlahy. Štetiny: Polyamid s karbidom kremičitým, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Zelená
Dĺžka (mm) 400
Stupeň tvrdosti Tvrdá
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1