Uhlová tryska, 3 mm, 90°
V uhlovej tryske je prúd vychýlený do strán o 90°. Je obzvlášť vhodný na čistenie zložitých štruktúr, priehlbín a veľmi šikmých plôch.
Uhlová tryska odchyľuje prúd o 90°, vďaka čomu je ideálna na čistenie zložitých štruktúr, priehlbín a veľmi šikmých plôch. Táto tryska je z veľkej časti vyrobená z plastu pomocou inovatívneho procesu 3D tlače. Tým sa eliminujú obmedzenia konvenčných výrobných metód a tryska dosahuje optimálny čistiaci výkon. Trysku možno jednoducho predĺžiť pomocou samostatne dostupných predĺžení pre uhlové trysky.
Vlastnosti a výhody
Systém rýchlej výmeny
- Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Tryska vyrobená z plastu
- Ak sa tryska náhodne dotkne povrchu, zabráni sa poškodeniu jemných povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 46 x 22
Oblasti využitia
- Na čistenie výrobných zariadení, ako sú vstrekovacie nástroje, dopravníkové systémy a manipulačné systémy atď.
- Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch