Uhlová tryska 4 mm, 30°
Uhlová tryska, 4 mm: Táto plastová tryska odchyľuje prúd o 30°. Ideálne na čistenie zložitých štruktúr, ako sú priehlbiny a vysoko uhlové oblasti.
Uhlová tryska (4 mm) je ideálna na čistenie zložitých štruktúr, ako sú priehlbiny a vysoko uhlové oblasti. Vychýli prúd o 30°. Tryska je vyrobená výhradne z plastu a je vyrobená pomocou inovatívneho procesu 3D tlače. To dáva tryske najlepší možný čistiaci výkon, pretože nie je potrebné brať do úvahy obmedzenia konvenčných výrobných metód. Tryska má systém rýchlej výmeny a dá sa tiež jednoducho predĺžiť. To sa vykonáva pomocou nadstavcov pre uhlové trysky, ktoré sú k dispozícii samostatne.
Vlastnosti a výhody
Systém rýchlej výmeny
- Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Tryska vyrobená z plastu
- Ak sa tryska náhodne dotkne povrchu, zabráni sa poškodeniu jemných povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 46 x 22
Oblasti využitia
- Na čistenie výrobných zariadení, ako sú vstrekovacie nástroje, dopravníkové systémy a manipulačné systémy atď.
- Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch