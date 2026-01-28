Umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1

Obzvlášť všestranná vďaka svojej dômyselnej kombinácii: umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte.

Inteligentná kombinácia: Umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje tri dôležité funkcie v jednom výrobku. Naneste penu, uvoľnite odolné nečistoty vysokotlakovou plochou tryskou alebo pracujte obzvlášť dôkladne, ale opatrne s mäkkou kefou – všetko je možné bez toho, aby ste museli čo i len raz meniť príslušenstvo. Požadovaná funkcia sa volí páčkou v oblasti uchopenia kefy. To znamená, že umývacia kefa je obzvlášť všestranná, šetrí čas, je pohodlná a vždy zaručuje dokonalé výsledky čistenia – dokonca aj na jemných povrchoch, ako sú farby, sklo alebo plasty. Integrovaná nádrž na čistiaci prostriedok umožňuje používateľom pracovať dlhšie bez dopĺňania.

Vlastnosti a výhody
Produkt 3 v 1 – kombinuje tri základné čistiace funkcie: penový prúd, vysokotlakovú plochú trysku a umývaciu kefu
  • Široká škála možností použitia vďaka kombinácii základných funkcií.
  • Zvýšené pohodlie pre dôkladné a efektívne čistenie.
Rýchly a intuitívny výber požadovanej funkcie pomocou páčky v oblasti uchopenia kefy
  • Intuitívny výber funkcií.
  • Efektívne čistenie bez nutnosti výmeny príslušenstva.
Nádrž na čistiaci prostriedok integrovaná v hlave kefy
  • Silná pena rýchlo a dôkladne odstraňuje aj odolné nečistoty.
  • Umožňuje používateľom pracovať dlhšie bez dopĺňania. To šetrí čas.
Umývacia kefa s mäkkými štetinami, vhodná na mnoho rôznych povrchov
  • Jemné čistenie aj jemných povrchov, ako sú farby, sklo alebo plasty.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 377 x 264 x 223

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Žalúzie/rolety
  • Garážové brány
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Zimné záhrady
  • Balkónové obloženia
  • Parapety
  • Maskovacie prvky
Umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher