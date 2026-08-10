Univerzálna kefa pre OC 3
Univerzálna kefa na čistenie. Upevňuje sa na pištoľ tlakového čističa, uvoľní nepoddajné znečistenie a chráni citlivé komponenty.
Vďaka štetinám prepúšťajúcim vodu dokáže táto univerzálna kefa adaptovateľná na pištoľ uvoľniť nepoddajné znečistenie a súčasne ho odplaviť. Mäkké štetiny chránia citlivé povrchy bez zníženia čistiaceho výkonu. Kefa má štetiny po celom obvode, čím sa optimálne hodí na čistenie rôznych plôch či medzier, napríklad aj na medzipriestory bicyklov.
Vlastnosti a výhody
Dá sa prispôsobiť pištoli
- Jedna ruka zostane voľná.
Mäkké štetiny
- Odstránia nepoddajnú špinu a odplavia ju.
Štetiny po celom obvode
- Čistenie aj na problémových miestach.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 80 x 80
Oblasti využitia
- Bicykle
- Stanové / kempingové vybavenie
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Kočíky/buginy
- Detské hračky / odrážadlá
- Topánky / turistická obuv
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)