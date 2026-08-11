Univerzálna súprava podlahových utierok Re!Fibe EasyFix
Utierky Re!Fibe na čistenie podláh vyrobené zo 100 % recyklovaného polyesteru s technológiou CiCLO¹⁾® (bez suchého zipsu) sú ideálne na odstránenie odolných nečistôt pomocou parného čističa.
Súprava Re!Fibe utierok na čistenie podláh obsahuje dve savé a odolné utierky na čistenie podláh vyrobené zo 100% recyklovaného polyesteru s technológiou CiCLO¹⁾® (suchý zips nie je vylúčený). CiCLO® je technológia, ktorá urýchľuje rozklad polyesterových vlákien, čo vedie k menšiemu znečisteniu vody mikroplastmi.²⁾ Textilná tkanina látky so špeciálnou slučkovou štruktúrou zaisťuje obzvlášť dobré zachytávanie nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienické výsledky čistenia. Vďaka systému suchého zipsu je možné handričky na čistenie podláh jednoducho a rýchlo pripevniť k podlahovej hubici parného čističa: jednoducho ich pritlačte na podlahovú hubicu EasyFix a máte hotovo. Počas práce zostáva handrička bezpečne umiestnená a nemôže skĺznuť. Po vyčistení je možné použitú handričku odstrániť z podlahovej hubice EasyFix bez kontaktu s nečistotami: jednoducho stúpnite na štítok na utierke a vytiahnite podlahovú hubicu nahor a preč od nej.
Vlastnosti a výhody
100% recyklovaný polyester s technológiou CiCLO®¹⁾Špeciálna štruktúra slučky v utierke zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia všetkých utesnených tvrdých povrchov. Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsomJednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením. Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierkyPri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor. Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾Bez suchého zipsu.
²⁾ Pri každom praní textílií sa uvoľňujú mikrovlákna, ktoré končia v našich oceánoch. Rozklad polyesterových vlákien pomocou technológie CiCLO® je 94,3 % za 3,7 roka, zatiaľ čo rozklad bežných polyesterových vlákien je iba 4,9 % za 3,7 roka (podľa normy ASTM D6691). Táto tkanina nie je kompostovateľná. Zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi na likvidáciu odpadu. Logo a značky CiCLO® sú registrované ochranné známky spoločnosti Intrinsic Advanced Materials, LLC.
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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky