Univerzálny valec FC 2-4
Univerzálny valec pre jemné mokré čistenie a starostlivosť o všetky tvrdé podlahy. Bez chĺpkov, absorpčné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na pranie v práčke do 60 °C.
Jednoduché čistenie: Univerzálny valec čističa podláh Kärcher FC 2-4 sa stará o šetrné mokré čistenie a údržbu všetkých tvrdých podláh – dokonca aj parkiet. Vysoko kvalitný univerzálny valec je bez chĺpkov, absorpčný, savý a extrémne odolný. Valec je možné prať aj v práčke pri max. teplote 60 °C.
Vlastnosti a výhody
100% vysokokvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Mimoriadne čisté
- Hygienická práca v rôznych oblastiach použitia (WC, kúpeľne, kuchyne)
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|180 x 60 x 60
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Parkety s ochrannou vrstvou