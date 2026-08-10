Univerzálny valec FC 2-4

Univerzálny valec pre jemné mokré čistenie a starostlivosť o všetky tvrdé podlahy. Bez chĺpkov, absorpčné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na pranie v práčke do 60 °C.

Jednoduché čistenie: Univerzálny valec čističa podláh Kärcher FC 2-4 sa stará o šetrné mokré čistenie a údržbu všetkých tvrdých podláh – dokonca aj parkiet. Vysoko kvalitný univerzálny valec je bez chĺpkov, absorpčný, savý a extrémne odolný. Valec je možné prať aj v práčke pri max. teplote 60 °C.

Vlastnosti a výhody
100% vysokokvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Mimoriadne čisté
  • Hygienická práca v rôznych oblastiach použitia (WC, kúpeľne, kuchyne)
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 180 x 60 x 60
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Parkety s ochrannou vrstvou