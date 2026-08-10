Univerzálny valec pre FCV 4
Čistenie necitlivých tvrdých podláh a znečistených štrbín nemôže byť jednoduchšie: s valcom na kameň Pure!Roll® pre čistič tvrdých podláh FCV 4 nemajú odolné škvrny šancu.
Jednoducho čisté: univerzálny valec pre čistič tvrdých podláh Kärcher FCV 4 zaisťuje šetrné čistenie a údržbu všetkých podláh – dokonca aj parkiet. Vysokokvalitný univerzálny valec nepúšťa vlákna, je savý a mimoriadne odolný. Naše valce Pure!Roll® sú vhodné na pranie v práčke do 60 °C.
Vlastnosti a výhody
Pure!Roll® s vysokokvalitným mikrovláknom
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Mimoriadne čisté
- Hygienická práca v rôznych oblastiach (sanita, kuchyňa, armatúry, atď)
- V kombinácii s dvojnádržovým systémom použitým v čističoch tvrdých podláh Kärcher spoľahlivo odstránia až 99 % všetkých baktérií z podlahy – ako sa ukázalo v laboratórnych testoch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 x 57 x 57
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Parkety s ochrannou vrstvou