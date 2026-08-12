Univerzálny valec pre RVF 7
Univerzálny valec pre RVF 7 zabezpečuje šetrné mokré čistenie a starostlivosť o všetky tvrdé podlahy. Nepúšťa vlákna, je savý a odolný. Vhodný na pranie v práčke do 60 °C.
Robotický vysávač a mop Kärcher RVF 7 a RVF 7 Comfort je vybavený univerzálnym valcom z vysokokvalitného mikrovlákna pre šetrné mokré čistenie všetkých tvrdých podláh – dokonca aj parkiet. Valec nepúšťa vlákna, je savý a extrémne odolný – ideálny pre rozsiahle čistenie a čistý výsledok bez šmúh. Ak je potrebné valec vymeniť alebo vyčistiť, dá sa vymeniť veľmi rýchlo bez použitia náradia a bez kontaktu so špinou. Použitý valec sa dá jednoducho vybrať a bez námahy vložiť nový. Univerzálny valec sa dá prať v práčke pri teplote do 60 °C, aby bol pripravený na opätovné použitie.
Vlastnosti a výhody
Jednoduchá výmena valca
- Valec sa dá rýchlo a jednoducho vymeniť jednoduchým vytiahnutím – nie sú potrebné žiadne nástroje a je to prakticky bez námahy.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
100% vysokokvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|255 x 55 x 55