Univerzálny valec pre RVF 7

Univerzálny valec pre RVF 7 zabezpečuje šetrné mokré čistenie a starostlivosť o všetky tvrdé podlahy. Nepúšťa vlákna, je savý a odolný. Vhodný na pranie v práčke do 60 °C.

Robotický vysávač a mop Kärcher RVF 7 a RVF 7 Comfort je vybavený univerzálnym valcom z vysokokvalitného mikrovlákna pre šetrné mokré čistenie všetkých tvrdých podláh – dokonca aj parkiet. Valec nepúšťa vlákna, je savý a extrémne odolný – ideálny pre rozsiahle čistenie a čistý výsledok bez šmúh. Ak je potrebné valec vymeniť alebo vyčistiť, dá sa vymeniť veľmi rýchlo bez použitia náradia a bez kontaktu so špinou. Použitý valec sa dá jednoducho vybrať a bez námahy vložiť nový. Univerzálny valec sa dá prať v práčke pri teplote do 60 °C, aby bol pripravený na opätovné použitie.

Vlastnosti a výhody
Jednoduchá výmena valca
  • Valec sa dá rýchlo a jednoducho vymeniť jednoduchým vytiahnutím – nie sú potrebné žiadne nástroje a je to prakticky bez námahy.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
100% vysokokvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 255 x 55 x 55