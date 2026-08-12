Univerzálny valec z mikrovlákna pre RCF 3
Valce z mikrovlákna na mokré čistenie všetkých tvrdých podláh pomocou robotického mopu RCF 3. Bez chĺpkov, vysokoabsorpčný a odolný voči opotrebovaniu. Vhodné na pranie v práčke do 60 °C.
Valec robotického mopu Kärcher RCF 3 je vyrobený z vysokokvalitného mikrovlákna pre šetrné mokré čistenie všetkých tvrdých podláh – dokonca aj parkiet. Valec je bez chĺpkov, absorpčný a extrémne odolný – ideálny pre rozsiahle čistenie a pre čistý výsledok bez šmúh. Ak je potrebné valec vymeniť alebo vyčistiť, môžete ho okamžite vymeniť bez použitia akýchkoľvek nástrojov a bez kontaktu s nečistotami. Jednoducho vytiahnite použitý valec a pripnite nový. Valec z mikrovlákna je možné prať v práčke pri teplote až 60 °C pripravený na opätovné použitie.
Vlastnosti a výhody
100% vysokokvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Jednoduchá výmena valca
- Valec je možné rýchlo vymeniť ako blesk bez nutnosti použitia sily alebo akýchkoľvek nástrojov, jednoducho vytiahnite valec, pripnite nový a je to!
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|60 x 60 x 248
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy