Univerzálny výmenný nadstavec pre WB 120 a WB 100
Univerzálny výmenný nadstavec pre rotujúcu umývaciu kefu sa ideálne hodí na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast.
Priehľadné štetiny nadstavca umývacej kefy sú univerzálne použiteľné na rôznye druhy čistenia. Univerzálny výmenný nadstavec pre rotujúcu umývaciu kefu WB 120 sa ideálne hodí na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Nadstavec je kompatibilný aj s predchádzajúcim modelom WB 100.
Vlastnosti a výhody
Mäkké priehľadné štetiny
- Šetrné, jemné a efektívne čistenie
Univerzálne použiteľný
- Na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast.
Príslušenstvo na objednávku
- Rôznorodejšie použitie pre rotujúcu umývaciu kefu.
Kompatibilita
- Použiteľný s rotujúcou umývacou kefou WB 120 a jej predchodkyňou WB 100.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|153 x 153 x 48
Video
Oblasti využitia
- Autá
- Zimné záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Garážové brány
- Žalúzie/rolety
- Maskovacie prvky
- Parapety
- Balkónové obloženia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok