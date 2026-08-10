Uterák na domáce zvieratá
Špeciálny uterák z mikrovlákna na vysušenie domácich miláčikov. Má vysokú saciu schopnosť a zabraňuje vzniku zápachu.
Pomocou kvalitného uteráku z mikrovlákna môžete psov a iné domáce zvieratá po umytí a vykúpaní vysušiť. Mikrovlákno je veľmi savé, a preto sa obzvlášť dobre hodí pre zvieratá. Po použití nevzniká zápach a uterák rýchlo vyschne. Vďaka veľkosti 100 × 40 cm je možné osušiť aj veľkých psov a iné veľké zvieratá.
Vlastnosti a výhody
Špeciálny uterák z mikrovlákna
- Na vysušenie domácich zvierat po umývaní.
Mikrovlákno
- Nasaje veľa vody a nevytvára nepríjemný zápach.
Mäkký
- Príjemný pre domáce zvieratá.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1000 x 600 x 5
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zvieratá/psy