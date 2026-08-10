Uterák na domáce zvieratá

Špeciálny uterák z mikrovlákna na vysušenie domácich miláčikov. Má vysokú saciu schopnosť a zabraňuje vzniku zápachu.

Pomocou kvalitného uteráku z mikrovlákna môžete psov a iné domáce zvieratá po umytí a vykúpaní vysušiť. Mikrovlákno je veľmi savé, a preto sa obzvlášť dobre hodí pre zvieratá. Po použití nevzniká zápach a uterák rýchlo vyschne. Vďaka veľkosti 100 × 40 cm je možné osušiť aj veľkých psov a iné veľké zvieratá.

Vlastnosti a výhody
Špeciálny uterák z mikrovlákna
  • Na vysušenie domácich zvierat po umývaní.
Mikrovlákno
  • Nasaje veľa vody a nevytvára nepríjemný zápach.
Mäkký
  • Príjemný pre domáce zvieratá.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 1000 x 600 x 5
Oblasti využitia
  • Zvieratá/psy