Utierky pre flexibilnú ručnú hubicu
Utierky pre flexibilnú ručnú hubicu sú vyrobené z prvotriedneho mikrovlákna. Systém suchého zipsu uľahčuje výmenu handričky bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami.
Dve prémiové utierky z mikrovlákna, ktoré sú súčasťou súpravy, umožňujú hubici efektívne uvoľniť a zachytiť odolné nečistoty v kúpeľni a kuchyni. Bez námahy je možné odstrániť aj silné znečistenie varných dosiek. Pohodlný a spoľahlivý dizajn suchého zipsu bezpečne pripevní utierku k ručnej hubici a znamená, že utierku je možné rýchlo vymeniť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami.
Vlastnosti a výhody
Vysokokvalitná utierka z mikrovláknaŠpeciálna slučková štruktúra tkaniny zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia. Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsomUtierka sa pripája k ručnej tryske jednoduchým zatlačením. Utierka počas čistenia nekĺže.
Štítok na utierkuPri výmene utierok žiadny kontakt s nečistotami: jednoducho držte utierku za štítok a potiahnite ručnú hubicu nahor a preč.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|170 x 65 x 10
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Sprchovací kút / vaňa
- Pracovné dosky v kuchyni
- Varné dosky
- Rúra
- Digestory