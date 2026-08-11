Utierky pre flexibilnú ručnú hubicu

Utierky pre flexibilnú ručnú hubicu sú vyrobené z prvotriedneho mikrovlákna. Systém suchého zipsu uľahčuje výmenu handričky bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami.

Dve prémiové utierky z mikrovlákna, ktoré sú súčasťou súpravy, umožňujú hubici efektívne uvoľniť a zachytiť odolné nečistoty v kúpeľni a kuchyni. Bez námahy je možné odstrániť aj silné znečistenie varných dosiek. Pohodlný a spoľahlivý dizajn suchého zipsu bezpečne pripevní utierku k ručnej hubici a znamená, že utierku je možné rýchlo vymeniť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami.

Vlastnosti a výhody
Utierky pre flexibilnú ručnú hubicu: Vysokokvalitná utierka z mikrovlákna
Vysokokvalitná utierka z mikrovlákna
Špeciálna slučková štruktúra tkaniny zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia. Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Utierky pre flexibilnú ručnú hubicu: Pohodlný systém so suchým zipsom
Pohodlný systém so suchým zipsom
Utierka sa pripája k ručnej tryske jednoduchým zatlačením. Utierka počas čistenia nekĺže.
Utierky pre flexibilnú ručnú hubicu: Štítok na utierku
Štítok na utierku
Pri výmene utierok žiadny kontakt s nečistotami: jednoducho držte utierku za štítok a potiahnite ručnú hubicu nahor a preč.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 170 x 65 x 10
Oblasti využitia
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Varné dosky
  • Rúra
  • Digestory